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Dünya

Kanada milli marşı artık cinsiyetsiz

Marşta artık “oğulların komutasında” ifadesi yerine “hepimizin komutasında” olacak

16 Haziran 2016 15:14

Kanada meclisi, ülkenin milli marşında doğrudan erkeklere hitap eden bölümlerin cinsiyetsiz ifadelerle değiştirilmesine onay verdi.

Değişikliğe göre marşta geçen "oğullarının komutasında" ifadesi "hepimizin komutasında" olarak değiştirilecek.

Değişiklik teklifi, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmış olan iktidardaki Liberal Parti'nin milletvekili Mauril Belanger tarafından yapıldı.

Başbakan Justin Trudeau da, geçen yıl Ekim ayında seçilmesinden önceki kampanyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde çalışmalar yapacağını duyurmuştu.

Oylamadan sonra milletvekilleri, parlamentoda tekerlekli sandalyesinde oturan Belanger'i ayakta alkışladılar.

Değişiklik onaylanması için Senato'ya gönderildi.

Senato'nun yasayı onaylaması beklenirken, oylamanın Belanger'in sağlık durumu iyice kötüleşmeden yapılamama ihtimalinden endişe ediliyor.

Milli marştaki sözlerin değiştirilmesi konusu, ulusal çapta hararetli tartışmalara yol açmıştı.

2010 yılında benzer bir tasarı, mecliste muhafazakarların çoğunluğa sahip olduğu 2010 yılında reddedilmişti.

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