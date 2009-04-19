Kanada: Küba'ya ambargo kaldırılsın

Kanada Başbakanı Stephen Harper, ABD'nin Küba'ya yıllardır uyguladığı ambargonun kaldırılmasından yana olduğunu açıkladı.



Harper, Trinidad-Tobago'da, Amerika kıtası zirvesinde düzenlediği kısa basın toplantısında, "Küba'da olumlu bir gelişme bekleniyorsa, ekonomide sosyalist devlet modeli kırılmak isteniyorsa, buna ulaşmanın yolunun ticari ambargodan geçtiğini sanmıyorum. Açıkça bir başka yönteme daha sıcak bakarız" dedi.



Küba halkı için ekonomik ilerleme istediklerini belirten Harper, ülkesinin bu konudaki sergilediği tavrın ABD'ninkinden farklı olduğunu da vurguladı ve "Küba ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürdük, ekonomik ilişkilerimiz de mevcut" dedi.



Harper, "Küba'nın hala komünist bir diktatörlük olduğunu biliyoruz ve insan hakları, özgürlük ve demokrasi konularında endişe duyuyoruz. Ekonomik alanda olduğu kadar insan hakları konusunda da ilerleme sağlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

