Kanada IŞİD tezkeresini uzattı



Kanada parlamentosunda yapılan oylamada Kanada'nın IŞİD'e karşı hava operasyonlarına katılmasını öngören tezkerenin süresi bir yıl daha uzatıldı. Parlamento, aynı zamanda Kanada Ordusu'nun Irak'la sınırlı operasyon yetkisini de Suriye'yi içine alacak şekilde genişletti. Böylelikle, Kanada Ordusu ABD'nin öncülüğünde Suriye'deki IŞİD mevzilerinin hedef alındığı hava saldırılarına katılabilecek.

Kanada'nın IŞİD tezkeresinin süresi 7 Nisan'da doluyordu. IŞİD'e yönelik havadan saldırılarında ABD'ye Arap ülkeleri de destek veriyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD’e yönelik uluslararası koalisyonun başlattığı hava operasyonlarının bazı olumlu etkileri olduğunu belirtmiş, ancak operasyonların başladığı eylül ayından bu yana IŞİD’e katılımın arttığını öne sürmüştü. Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e katılım her ay artarken, Irak ve Libya gibi ülkelerde de El Kaide’ye yakın örgütler IŞİD’e bağlılık ilan ediyor.

Bazı uzmanlar Suriye'deki operasyonların devletler hukuku açısından da tartışmalı olduğuna dikkat çekiyor, zira bu konuda bir Birleşmiş Milletler kararı bulunmuyor.