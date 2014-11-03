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Dünya
Deutsche Welle

Kanada, IŞİD operasyonlarına katıldı

Kanada ilk defa IŞİD hedeflerine saldırdı. 4 saat süren operasyonda iki F-18 savaş uçağı yer aldı.

03 Kasım 2014 11:49

Kanada Savunma Bakanı Rob Nicholson, iki F-18 savaş uçağının Irak’ın Felluce kenti yakınlarındaki militanların mevzilerini bombaladığını açıkladı. Felluce, başkent Bağdat'ın yaklaşık 70 kilometre batısında bulunuyor.

Uçakların 4 saat süren operasyonunun ardından güvenli bir şekilde Kuveyt'teki üsse geri döndükleri belirtildi. İki gün boyunca devam eden bir istihbarat uçuşuyla toplanan veriler doğrultusunda operasyonun düzenlendiği kaydedildi.

Vurulan hedefler ve IŞİD'in kayıpları konusunda ayrıntı verilmedi. Bu konuda daha sonra bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

Operasyonun Kanada'nın müttefikleriyle birlikte terörle mücadelede kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

IŞİD'e karşı 6 aylık misyon

Kanada, geçen ay terör örgütü IŞİD'e karşı devam eden operasyonlara katılma kararı almıştı. Stephen Harper başbakanlığındaki hükümetin hazırladığı karar tasarısı, 134 hayır oyuna karşı 157 evet oyuyla kabul edilmişti.

Tezkere, 6 aylık bir misyon öngörüyor. Kara harekâtı unsurlarına yer verilmeyen misyon kapsamında bölgeye F-18 tipi 6 savaş uçağı ve 600 askerin gönderilmesi öngörülmüştü.

Harper hükümetinin aldığı karar sonrası Montreal'in güneyindeki bir alışveriş merkezinin yakınında bir İslamcı militan otomobilini askerlerin üzerine sürmüş, olayda iki asker hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadaIŞİDF-18Savunma Bakanı Rob NicholsonIrak FelluceBağdatKuveytHarperMontrealDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NHBK

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