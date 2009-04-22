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Dünya

Kanada ile 'Ermenistan' gerginliği

Türkiye, ABD ile beklediği 'Ermeni soykırımı' krizini, Kanada ile yaşadı. Türkiye, Kanada Büyükelçisi'ni geri çağırdı

22 Nisan 2009 03:00

Türkiye, ABD ile beklediği “Ermeni soykırımı” krizini, Kanada ile yaşadı. Türkiye, Kanada büyükelçisini 'danışma' amacıyla geri çağırdı. 

'Kanada'nın tutumu modern Türkiye'ye yönelik değil'

Kanada’da Ermeni lobisinin düzenlediği “soykırımı anma” gecesine Kanadalı bakanlar katıldı.

Gece, Kanada Ermeni lobisinin, bu ülkenin olaylarını parlamentosunda aldığı bir kararla resmen “soykırım” olarak tanmasının beşinci yıldönümünde gerçekleşti. Geceye davetli olan Kanada Başbakanı Stephen Harper da, Ermenilere mesaj gönderdi.

Türkiye’nin uyarılarına rağmen, Kanada hükümetinin hala 1915 olaylarından “soykırım” olarak bahsetmesi ve hükümet üyelerinin Ermenilerin “soykırım anma” gecesine katılması, Ankara’nın sabrını taşırdı. Türkiye’nin Ottowa'daki büyükelçisi Rafet Akgünay, “danışmalarda bulunmak üzere” acil koduyla Ankara’ya çağrıldı.

Diplomaside böyle kriz anlarında “danışma için” Büyükelçilerin geri çağrılması, aslında “fiilen diplomatik ilişkinin düşürülmesi” anlamını taşıyor.

Ermeni lobisinin dün akşam düzenlediği “soykırımı anma” gecesine, Türkiye’nin önceden yaptığı uyarılara rağmen, Kanada Göç Bakanı Jason Kenney katıldı. Gecede bir de konuşma yapan Kenney 1915 olaylarını kastederek, “bu olaylar, etnik ve dini düşmanlığın, şiddetle birleşinde, insanlığa karşı menfur suçlara dönüştüğünü, hem bize, hem de gelecek nesillere gösteriyor” dedi.

Kanada, 1915 olaylarını Parlamentosunda 21 Nisan 2004’de onayladığı bir karar ile resmen “soykırım” olarak tanımıştı. (CNN Türk)

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