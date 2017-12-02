Kanada iki ülkenin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı'nca, Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki ülke üst düzey heyetlerinin 2014'te başlayan vize uygulamasının kaldırılmasına dair görüşmelerin sonuçlandığı duyuruldu.

Açıklamada, kararın, Kanada hükümetinin her iki ülke ve AB ile olan ilişkisine daha fazla önem verdiğini gösterdiği belirtilerek, Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının Kanada’ya vizesiz seyahatlerinin yerel saatle bugün 09.00’da başladığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni kararla Rumen ve Bulgarlar, altı aya kadar kısa süreli konaklama, aile ve arkadaş ziyareti ile turizm amaçlı seyahatleri için Kanada’ya vizesiz giriş yapabilecek.

Açıklamada, iki ülke vatandaşlarının, bir Kanada havaalanından başka bir ülkeye transit geçiş yapmak için seyahatleri öncesi elektronik seyahat yetki belgesi almaya devam edecekleri hatırlatıldı.

Bu arada Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen de yaptığı açıklamada, "Romanya, Bulgaristan ve AB ile olan bağlarını güçlendirmek ve tüm AB üye ülkelerinin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Rumen ve Bulgarların Kanada'ya gelmesini kolaylaştırmak, daha fazla seyahat ve ticareti teşvik edecek, bu da Kanadalılar ve Avrupalılar için yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratacak." ifadelerini kullandı.