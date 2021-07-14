Kanada hükümetinden vatandaşlara 5 milyar dolarlık pandemi yardımı

Kanada hükümeti, pandemide Kanadalıların ihtiyaçlarını karşılamak için eyaletlere ve bölgelere toplam 5 milyar dolarlık pandemi desteği sağlanacağını açıkladı.

Kanada Finans Departmanı, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; aşı kampanyalarını daha da desteklemek, sağlık sistemini güçlendirmek ve Kanadalıların ihtiyaçlarına cevap verilmesini sağlamak amacıyla eyaletlere ve bölgelere, kişi başına eşit olarak dağıtılmak üzere toplam 5 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.

Açıklamada; bu desteğe ek olarak, Kanadalıların birinci ve ikinci doz aşılarını mümkün olduğunca çabuk olmalarına yardımcı olmak için 1 milyar dolar sağlanacağını bildirildi. Bu destek ile toplu aşı klinikleri ve mobil aşılama birimleri kurmak, aşılamada savunmasız nüfuslara ulaşmak gibi çeşitli aşı maliyetlerinin karşılanacağı belirtildi. (ANKA)