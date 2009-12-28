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Dünya

Kanada havaalanlarında güvenlik izdihamı

Güvenlik önlemleri, Kanadalıların Noel tatilini zehir etti

28 Aralık 2009 02:00

 T24- Northwest Havayolları’na ait 253 sefer sayılı Nijerya-Detroit uçağının havaya uçurulması girişimi nedeniyle Kanada’da da en üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemleri, Kanada havaalanlarında izdihama yol açtı.

Ülkenin en kalabalık havaalanı Toronto başta olmak üzere Montreal, Vancouver ve Halifax gibi büyük havaalanlarında uçak seferleri, artırılan önlemler yüzünden gecikmeli olarak yapılabiliyor. Aynı sorun, ülkenin diğer kentlerinden ABD’ye yapılacak tüm uçuşlarda da yaşanıyor.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre, Washington, Atlanta ve Houston seferleri en az 2 saatlik gecikmeyle yapılabilirken, bu süre Chicago için 4, New York için 6 ve kimi hatlar için 8 saate dek çıkıyor.

Havaalanı yetkililerinin birçok seferi de iptal ettikleri belirtiliyor. Olayın geleneksel Noel tatiline rastlaması ise, izdihamın katlanmasına neden oldu.

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