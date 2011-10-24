-Kanada Hava Kuvvetleri'nde F-35 şoku OTTAWA (A.A) - 24.10.2011 – Kanada Savunma Bakanlığı, geçen yıl alımına karar verdiği F-35 savaş uçaklarının haberleşme sistemlerinde ortaya çıkan sorun nedeniyle zor günler yaşıyor. Canadian Press'in, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey Kutbu'nda her yıl yapılan Operation Nanook askeri tatbikatında, bu yıl F-35 savaş uçakları da denendi. F-35'lerin komuta merkezindeki uydu haberleşme sistemleri ve CF-18'lerle olan iletişiminde tanıma ve uyum sorunu yaşanması, komuta kademesini ve hükümeti şoke etti. Gelişme üzerine temas kurulan üretici firma Lockheed Martin yetkililerinin verdiği yanıt ise, Kanada makamlarını bir kez daha şaşırttı. Firma yetkilileri, sorunun giderilmesi için çalıştıklarını ancak bunun 2019'dan önce olamayacağını belirttiler. Kanada Savunma Bakanlığı geçen yıl 65 adet F-35 Lightning II Joint Strike Fighter tipi savaş uçağı için Lockheed Martin firmasına 9 milyar Kanada Doları (16,3 milyar TL) tutarında sipariş vermişti. Sözleşmeye göre anlaşmanın genel toplamının, uçakların bakım-onarım ve yedek parçaları ile birlikte 18 milyar doları (32,6 milyar TL) bulması kararlaştırılmıştı. Bakanlık bu rakama, hava kuvvetlerinin halen kullanmakta olduğu CF-18'lerin 2,6 milyar dolar tutarındaki modernizasyonları da dahil etmiş, firma ile bütün siparişlerin 2016 yılına kadar teslim edilmesi hususunda anlaşmıştı. Lockheed Martin'in, sorunu 2019'dan önce çözemeyecek olmasının, Kanada Hava Kuvvetleri'nde ne tür başka sorunlara neden olacağı bilinmiyor.