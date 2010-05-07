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Kanada, Güney dosyasını kapattı

Türkiye’nin Ergenekon davası kapsamında ifadesinin alınmasını istediği Tuncay Güney’le ilgili olarak Kanada’dan olumsuz yanıt geldi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye’nin Ergenekon davası kapsamında ifadesinin alınmasını istediği Tuncay Güney’le ilgili olarak Kanada’dan olumsuz yanıt geldi.

Yanıt yazısında “Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Güney’le gönüllülük temelinde görüşmeye çalışmıştır. Bay Güney ifade vermeyi reddetmiştir, kendisini ifade vermeye zorlayamayız” denildi.

‘Ergenekon’un kara kutusu” Tuncay Güney’le ilgili ifade tartışmasını Kanada noktaladı. Kanada, Türkiye’nin adli yardım istemine ilişkin gönderdiği yazıda, Güney’le ilgili dosyanın kapatıldığını bildirdi. Kanada Adalet Bakanlığı Uluslararası Yardım Grubu’nun gönderdiği 29 Nisan tarihli adli yardım istemine yanıt yazısında aynen şöyle denildi: “6 Ocak 2009 tarihli yukarıdaki konu (Tuncay Güney hususunda Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım talebi) hakkındaki talebinize ilişkin olarak Kanada Kraliyet Atlı Polisi Sayın Tuncay Güney’le gönüllülük temelinde görüşmeye çalışmıştır. Bay Güney ifade vermeyi reddetmiştir. Türkiye’nin ifadesini istediği bir soruşturmanın şüphelisi olduğundan Kanada kanunları altında kendisini ifade vermeye zorlayamayız. Bu nedenle bu konudaki dosyamızı kapatacağız.”


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