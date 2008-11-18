Kanada GP'si riske girdi



Formula 1 yönetimi, 2009 sezonu için Kanadalı organizatörlerle anlaşamadı. Sürpriz bir gelişme olmazsa, gelecek sezon 50 yıldır ilk kez, Kuzey Amerika'da grand prix yapılmayacak.



Fransa'dan sonra Kanada da finansal nedenlerle 2009 Formula 1 takviminde büyük bir olasılıkla yer almayacak.



Quebec Ekonomiyi Geliştirme Bakanı Raymond Bachand, F1'in patronu Bernie Ecclestone'ın 5 yıl için istediği 175 milyon Kanada doları, yani yaklaşık 230 milyon YTL’yi karşılayamayacaklarını açıkladı. Ecclestone bu ücret için banka ya da hükümet garantisi istiyor. Bakan Bachand, Bernie Ecclestone'a 5 yıl için 110 milyon Kanada doları, yani yaklaşık 145 milyon YTL ve % 75'lik kar payı önerdiklerini, ancak uzlaşma sağlayamadıklarını açıkladı. Quebec yönetimi İngiliz iş adamının isteklerini gözden geçirmesi gerektiğini savnuyor.



Kanada Grand Prix'sinin 2009 Formula 1 takvimine dahil edilmemesi kararı, geçen ayın başında verilmişti. Montreal Belediye Başkanı Gerald Tremblay, yine de Londra'ya giderek ecclestone ile görüştü. Fakat bu görüşme de sonuç vermedi.





Indianapolis'ten sonra Montreal'in de takvimden çıkması, F1'in 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Amerika pazarının dışında kalması anlamına geliyor.



Geçtiğimiz hafta da Çin Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Şangay yönetimi, F1organizasyonundan beklenen ekonomik katkıyı elde edemediklerini ve bu konuyu gözden geçireceklerini açıklamıştı.



240 milyon dolara mal olan Şangay Pisti’nin F1 yönetimi ile 2010 yılına kadar kontratı bulunuyor.

