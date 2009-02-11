Kanada, göçmenlik işlemlerini durdurdu

Ekonomik kriz, Kanada'nın göçmen politikasını da olumsuz etkiledi. Kanada, kriz nedeniyle göçmenlik işlemlerini durdurdu.



Kanada Federal Göçmenlik Bakanlığı, göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı. Bakanlık, daha önce 265 bin olarak açıklanan, 2009 yılında alınacak göçmen sayısını da 245 bin olarak revize etti.



Konuyla ilgili Parlamento Göçmenlik Komisyonuna açıklama yapan Kanada Federal Göçmenlik Bakanı Jason Kenny, ülke genelindeki işsizlik oranının giderek yükseldiğine işaret etti. Kenny, "biz ülkeye yeni gelecek olan insanların, işsizler grubunu büyütmesini istemiyoruz. 2009 boyunca, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak başvuruları kabul edeceğiz. Şu an tüm başvuruları, bu nedenle askıya aldık" dedi.



Kanada Federal Göçmenlik Bakanı Jason Kenny, 245 bine indirilen göçmenlik kotasında önceliğin, istihdama katkıda bulunacak yatırımcı ve girişimcilere verileceğini belirterek, bu başvuruların bekletilmeden değerlendirmeye alınacağını sözlerine ekledi.

