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Dünya

KANADA GEMİSİNE MÜDAHALE ATİNA (A.A)

04 Temmuz 2011 23:07

-KANADA GEMİSİNE MÜDAHALE ATİNA (A.A) - 04.07.2011 - Gazze'ye giden filoda yeralan ve limandan izinsiz çıkan Kanada gemisi "Tahrir"e Yunan SAT komandoları müdahale etti. Müdahaleden önce SAT komandoları su sıkarak gemiyi engellemeye çalıştılar ancak başarısız olunca gemiye çıkma girişiminde bulundular. Gemideki iki aktivist, bir sahil güvenlik botunu, kanoyla oyalayarak engellemeye çalıştı. Aktivislerin ayrıca, balık ağlarıyla geminin çevresini sararak komandoları engellemeye çalışmalarına rağmen SAT komandoları bir süre sonra gemiye çıkmayı başardı. Aktivistler bunun üzerine komandoların kaptan köşküne ulaşmasını barikatlar kurarak engellemeye çalıştı. Ancak komandolar kapıyı kırarak içeri girdiler. Aktivistler bu kez de geminin ön tarafına geçerek kaptanın görüşünü engellemeye çalıştılar. Bir süre sonra kontrolü ele geçiren komandolar gemiyi römorkörle limana çekmeye başladılar. Bu arada gemi çekilirken sahilde toplanan bir grup, gemiyi alkışlarla karşıladı ve "Özgür Gazze" diye slogan attı.

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