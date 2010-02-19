Kanada gemisi Brezilya açıklarında battı

T24 - Rio de Janeiro açıklarında bir okula ait Kanada gemisinin alabora olduğu, yolcuların tamamının kurtarıldığı bildirildi.



Brezilya Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gemide bulunan tamamı öğrenci 64 yolcunun civardaki gemiler aracılığıyla kurtarıldığı kaydedildi.



Salı günü Uruguay'a ulaşmak üzere 8 Şubatta Brezilya'nın kuzeydoğusundan hareket eden geminin, merkezi Nova Scotia'da bulunan "West Island College International" adlı okula ait olduğu belirtildi.



Okulun sözcüsü de olayı doğruladı, ancak bilgi vermekten kaçındı.