Kanada fok katliamında kontenjan artırdı

T24 - Her yıl mart sonlarında başlayan fok balığı avı için, Kanada bu yıl da kontenjanını artırdı.



Dünya genelindeki protestolara rağmen geçen yıl 338 bin 200 fokun avlanmasına izin veren Kanada, bu yıl kontenjanı 50 bin artırdı ve avlanacak fok sayısını 388 bin 200 olarak açıkladı.



Kanada Federal Balıkçılık Bakanı Gail Shea, yaptığı açıklamada, kotanın artırılmasına gerekçe olarak, yine bölgedeki fok sayısının artmasını gösterdi.



Her yıl avlanabilecek fok sayısının 300 bin ila 600 bin arttığını iddia eden Bakan Shea, 1970'lerde 2 milyon civarında olan fok nüfusunun, bu yıl 7 milyon 200 bine ulaştığını söyledi.



Shea, bakanlığına bağlı ekiplerin avlanma bölgelerinde sürekli denetim ve kontrol yapacaklarını, belirlenen kurallara aykırı hareket edenlerin derhal bölgeden çıkarılacaklarını belirtti.



Öte yandan, bakanlığın avlanma kotasını artırmasına karşın, avcıların bu yılki av için çok da istekli olmadıkları haberleri geliyor.



Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fok yasağı koyması ve dünyada artan tepkiler nedeniyle, müşteri bulmakta zorlanacaklarını düşünen avcıların, av izni için henüz başvurmadıkları öğrenildi.



Avcıların isteksizliği üzerine başka bir açıklama yapan Balıkçılık Bakanı Gail Shea, avlanacak foklardan 20 bininin 3 ayrı projede kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınacağını duyurdu.



Uzmanlar, av bölgesindeki buzulların durumunun da iyi olmadığına dikkati çekerek, avcıların erime yüzünden ciddi sorunlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuyorlar. Yavru foklar, vahşice öldürülerek avlanıyorlar.







