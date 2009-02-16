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Dünya

Kanada, faciadan 1 milimetreyle kurtuldu

Ruslara ait başıboş bir uydunun otobüs büyüklüğündeki parçası Kanada'ya düştü. Calgary kenti, faciadan kılpayı kurtuldu

16 Şubat 2009 02:00

Kanada'nın Calgary kenti, büyük bir faciadan kılpayı kurtuldu.

Rusya'ya ait olduğu bildirilen uzaydaki başıboş eski bir uydu parçasının iki gün önce Calgary'nin 100 kilometre doğusundaki Kneehill yakınlarına düştüğü açıklandı.

Alberta Acil Durum Yönetimi Merkezi Müdürü Colin Llyod konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika Uzay Savunma Merkezi'nden (NORAD) önceki gün sabah saatlerinde Calgary civarına bir uzay cisminin düştüğü ihbarını aldıklarını belirtti.

1 milimetre sapsaydı...

Alberta Eyalet Başbakanı başta olmak üzere tüm yetkilileri bilgilendirdikten sonra derhal olay bölgesine gittiklerini belirten Llyod, "Bir otobüs büyüklüğünde ve garip görünümlü bir şeydi. Uzmanlarımızın incelemesinden sonra bunun Rusya'ya ait eski bir uydu parçası olduğunu öğrendik. Neyse ki, kırsal alanda ve insanların olmadığı bir bölgeye düştü. Düşüş yörüngesinden 1 milimetre sapmış olsaydı, Calgary'de tam bir facia yaşanırdı" dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA yetkilileri ile bilim adamları, artık kullanılmayan eski uyduların uzayda bir çöplük meydana getirdiğini ve on binlerce eski uydunun başıboş dolaştığını belirtiyorlar. (AA)

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