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Dünya

Kanada, esrarı yasallaştırıyor

"Kanada’da esrar 1 Haziran 2018’den itibaren yasal hale gelecek"

29 Mart 2017 22:36

Kanada’da liberal hükümet, gelecek ay esrarın yasallaştırılması için hazırlanan yasa tasarısını açıklayacak. Buna göre, Kanada’da esrar 1 Haziran 2018’den itibaren yasal hale gelecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau önderliğindeki liberallerin önemli seçim vaatlerinden biri olan esrarın yasallaştırılması, ileride gerçek olacak gibi gözüküyor.

Federal hükümetin, esrar tedariğinin güvenli olması çalışmalarını yürütecek. Bunun içinse Ottawa lisanslı üretici konumunda bulunacak.

Ottawa 18 yaşından küçüklere esrar satışını yasakladığını da duyururken, farklı eyaletlerin yaş sınırı konusunda tercihi kendilerine bırakılıyor.

Eyaletler bununla birlikte, esrarın nasıl üretileceğini ve satılacağını da kararlaştırabilecek. Aynı zamanda fiyat konusunda da belirleyici olabilecekler.

Esrarın yasallaştırılması Justin Trudeau’nun başbakan olmadan önce en çok tartışılan seçim vaatlerinin başında geliyordu.

Liberallerin açıklamalarına göre, yasallaştırılıp düzenlenen esrar satışı, küçük yaşta düzensiz ve bilinçsiz kullanılan ve suçluların kâr etmesini sağlayan düzenden daha faydalı olacağı savunuluyor.

 

 Kaynak: Ontrava

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