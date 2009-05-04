Kanada ekonomisine domuz gribi darbesi

Otomotiv sektörünün için düştüğü darboğaz nedeniyle ekonomik krizin dalga dalga yayıldığı Kanada, şimdi de domuz gribinin ekonomiye vurduğu darbe ile uğraşıyor.



Alberta eyaletinde Meksika;dan tatilden dönen bir çiftlik işçisinden, çiftlikteki domuzlara virüs bulaştığının duyulması üzerine, Kanada;dan canlı domuz ve işlenmiş domuz eti ve ürünleri alan ülkeler, sipariş ve anlaşmalarını iptal etmeye başladılar.



Kanada Domuz Konseyi Başkanı Jurgen Preugschas yaptığı açıklamada, Kanada;nın en büyük müşterileri olan Çin, Japonya ve ABD başta olmak üzere 19 ülkeden sipariş ve anlaşma iptali geldiğini söyledi. Aralarında Venezulla, Singapur, Ukrayna, Hıvatistan ve Filipinler gibi ülkelerin bulunduğu bir çok müşterilerini kaybettiklerini belirten Preugschas, şöyle konuştu:



"Bu müşterilerimizi yeniden kazanamazsak, sektördeki 42 bin iş kapısı kapanacak ve Kanada 7,7 milyar dolarlık ihracat kalemini kaybedecek. Olay sadece bir çiftlikte oldu. Enfekte hayvanlar ayrıldı. Son derece sıkı bir kontrol ile üretim yapılıyor. Gıda güvenliğinde bir sorun yok. Ama kimseye bunu anlatamıyoruz. Kanada halkına sesleniyorum. Haftada en az iki defa domuz eti yiyin ve bize destek olun."



Kanada vaka sayısı 101’e çıktı



Öte yandan Kanada’daki domuz gribi vaka sayısının 101;e çıktığı açıklandı. Kanada Halk Sağlığı Direktörü David Buttler-Jones, hafta sonu toplam 50 vakanın daha kesinleştiğini belirterek, gribin görülmediği Manitoba eyaletinde de 1 kişide virüs saptandığını kaydetti.

