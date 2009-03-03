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Ekonomi

Kanada ekonomisi, 4. çeyrekte yüzde 3.4 daraldı

Kanada ekonomisi, 1991 yılından bu yana en büyük düşüşle 4. çeyrekte yüzde 3,4 daraldı.

03 Mart 2009 02:00

Kanada ekonomisi, 1991 yılından bu yana en büyük düşüşle 4. çeyrekte yüzde 3,4 daraldı.

Söz konusu çeyrekte ABD yüzde 6,2, Japonya yüzde 12,7 ve Güney Kore yüzde 20,8 küçülmüştü.

Hükümet teşviklerinden uzak duran Kanada'da büyük herhangi bir mali kuruluş da iflas etmedi.

ABD Başkanı Barack Obama geçen ay, Kanada'nın mali sistemini nasıl iyi yönettiğinin ABD tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Royal Bank of Canada başekonomisti Craig Wright ise "Bir parça acı hissediyoruz fakat birçok ülkede görülen aşırılıkları yaşamıyoruz" dedi.

Kanada Merkez Bankası 2009 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 4,8 küçülme bekliyor.

Ocak ayında Kanada'da 129 bin kişi işini kaybedince işsizlik oranı yüzde 7,2'ye çıktı.

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