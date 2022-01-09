Kanada'dan Meksika'ya giden uçakta parti veren influencer'lar tepki çekti; Trudeau "Aptallar" dedi

Kanada'dan Meksika'ya giden bir uçakta maskesiz bir şekilde parti veren influencerlar tepki çekti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kuralları ihlal eden gruba "Aptallar" dedi

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'dan Meksika'ya giden uçaktaki bir grup influencer'ın maskesiz bir şekilde parti verdiği video sosyal medyada yayıldı. Videonun ardından havayolu şirketi Sunwing Airlines, grubun Kanada'ya dönüş uçağını iptal etti. Başka firmalar da influencer'ları Kanada'ya geri götürmeyi reddetti.

Kanada hükümeti, kuralların ihlal edildiği uçuşla ilgili influencer'lar hakkında soruşturma başlattı.

Kanada Başbakanı sosyal medyada yayılan parti görüntüleri üzerine tepki göstererek, parti verenlerin sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar ve havayolu çalışanlarının "yüzüne bir tokat" olduğunu söyledi.

Trudeau, uçaktaki kişiler için "Aptallar "ifadesini kullandı.

Uçaktaki 27 kişi Kanada'ya dönerek Covid-19 testi oldu.