Kanada'daki Covid karşıtı konvoyun benzeri planlanıyor; ABD'de başkente Ulusal Muhafız desteği talep edildi

ABD'de Koronavirüs kısıtlamalarına karşı planlandığı öğrenilen kamyonlu konvoy protestoları karşısında Pentagon'un 700-800 silahsız Ulusal Muhafız görevlisini başkent Washington DC'ye göndermeyi onaylaması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid kısıtlamalarına karşı ilk olarak Kanada'da başlayan, daha sonra çeşitli ülkelerde yayılan konvoy protestolarından birinin ABD'nin başkenti Washington DC'de de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Washington DC yönetimi ve ABD Kapitol polisi, Ulusal Muhafız desteği talebinde bulundu. Görevlilerin başkentteki trafiği kontrol etmesi bekleniyor.

İsmini vermeyen ABD'li bir yetkili, silahsız Ulusal Muhafızların gönderilmesinin Pentagon tarafından onaylanabileceğini söyledi.