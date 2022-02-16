Kanada'da yerli çocukların zorla kaldığı yatılı okullarda isimsiz mezarlar bulunmaya devam ediyor

Kanada’da bulunan bir yerli halk grubu, geçmişte yerlilerin kaldığı iki yatılı okulun bahçesinde 54 isimsiz mezar bulduklarını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Kanada’da bulunan yerli grubu Keeseekoose First Nation, iki yatılı okulda isimsiz mezarlar bulduklarını açıkladı. Kanada’da geçen bahardan bu yana 1100 isimsiz mezar bulundu.

Asimilasyon politikaları

Kanada’da yatılı okullar, 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri asimile etmek amacıyla hükümet ve dini yetkililer tarafından işletilen zorunlu okullardı. Kamloops’taki yatılı okul ise ülkedeki yerli yatılı okulu sisteminin en büyüğü olarak biliniyordu.

1890'da Roma Katolik idaresi yönetiminde açılan okulun, 1950’lerde 500 civarında öğrencisi bulunduğu belirtiliyor. 1969’da ise merkezi hükümet, okulun yönetimini devralmış, okul 1978’e kadar faaliyet göstermişti.

150 bin çocuk ailelerinden koparıldı

Ülkedeki çalışmalara göre 1863’ten 1998’e kadar 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Çocukların genellikle kendi dillerini konuşmalarına ya da kültürlerini yaşamalarına izin verilmediği belirtilirken, birçoğunun kötü muamele ve istismara maruz kaldığı tespit edildi.

2008 yılında Kanada hükümeti söz konusu sistem için yerli halktan resmi olarak özür dilemişti.