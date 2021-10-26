Kanada’da yeni hükumet açıklandı

Çevre Bakanı, eski bir Greenpeace aktivisti

Başbakan Trudeau, ülkenin gelecek dönem yürüteceği çevre ve iklim değişikliği politikalarını da yeni Çevre Bakanı olarak eski bir Greenpeace aktivisti olan Quebec Milletvekili Steven Guilbeault ’a teslim etti.

Jean Yves Duclos, ülkenin yeni Federal Sağlık Bakanı olurken eski Sağlık Bakanı Patty Hajdu da Yerlilerle İlişkiler Bakanı olarak kabinede yerini aldı. Trudeau, önceki hükûmette Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevini yapan Chrystia Freeland’i, yeni kabinede de aynı görevde tuttu. Kamu Güvenliği Bakanlığına Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino getirilirken eski Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de Kraliçe Konseyi Başkanı ve Acil Duruma Hazırlık Bakanı oldu. Önceki hükûmette yer alan Müslüman bakanlardan Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra bu kabinede de yerini korurken kabinenin diğer Müslüman üyeleri Ahmed Hussen ve Meryem Mounsef’e yeni kabinede görev verilmedi.