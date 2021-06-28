Kanada'da ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı kayıtlara geçti: 46.1 derece

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Yaz aylarının başlamasıyla dünyanın birçok noktasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar görülürken, Kanada tarihinde görülen en yüksek hava sıcaklığı kayıtlara geçti.
British Columbia eyaletindeki Lytton köyünde hava sıcaklığı pazar günü 46.1 dereceye çıktı.
Daha önce ülkede kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık 1937 yılında Saskatchewan'da görülen 45 derecelik hava sıcaklığıydı.
Kanada'nın batı bölgelerinin çoğu için sıcak hava uyarısı yapıldı. British Columbia'nın çeşitli noktalarında sıcaklık rekorları kırıldığı açıklandı.
Uzmanlar, Kanada'da havaların salı günü serinlemesini bekliyor.