Kanada'da rekor sıcaklık görülen köyün tamamına yakını yandı

Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği köyün yüzde 90'ının, orman yangınları nedeniyle kül olduğu belirtildi.

Bölge milletvekili Brad Vis, British Columbia eyaletinde bulunan Lytton köyünde ve çevredeki kritik önemdeki altyapıda büyük hasar olduğunu söyledi.

Lytton Belediye Başkanı Jan Polderman BBC'ye yaptığı açıklamada "Yaşamımı kurtarabildiğim için şanslıyım. Lytton'dan geriye pek bir şey kalmadı. Yangın her yerdeydi" dedi.