Kanada'da kamyon şoförlerinden aşı zorunluluğuna tepki; metreler süren konvoyla protesto yapıldı

Kanada’da binlerce kişi başkent Ottowa’da hükümetin Covid-19 aşı zorunluluğuna karşı sokağa çıktı. Barışçıl gösterilere “Özgürlük Konvoyu” adı verildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kanada’da ABD sınırına geçecek kamyon şoförleri için aşı zorunluluğu uygulamasın tepki çekti. Metrelerce süren bir konvoyla, aşı zorunluluğu protesto edildi.

Aşı zorunluluklarına karşı çıkanlar parlamento binası önünde de toplandı.

Sakin geçen konvoy sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, güvenlik gerekçesiyle Ottowa’daki evlerinden ayrıldı.

Trudeau, bu haftanın başında konvoy protestolarının Kanada halkının “küçük bir grubunu” temsil ettiğini söylemişti. Kanada’da sınırları geçen kamyon şoförlerinin yüzde 90’ının, tüm nüfusun yüzde 77’sinin Covid’e karşı iki doz aşı olduğu belirtilmişti.