-KANADA DA İRAN'A YAPTIRIMLARI KABUL ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 27.07.2010 - Avrupa Birliği'nden (AB) sonra Kanada da, İran'a yeni yaptırımları kabul etti. Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Canon, dün kabul edilen yeni önlemlerin, Kanada'nın İran'da petrol ve gaz alanlarında yeni yatırımlar yapmasına yasak, ayrıca nükleer programlarda kullanılabilecek ürün ihracatına kısıtlamalar getirdiğini belirtti. Canon, kabul edilen önlemlerle, İran bankalarının Kanada'da şube açamayacağını, Kanada bankalarının da İran'da faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Kanada Başbakanı Stephen Harper da, yeni yaptırımların amacının hiçbir şekilde İran halkını cezalandırmak olmadığını ifade etti. -İRAN'DAN TEPKİ- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest ise AB'nin kararını kınadı. İran devlet televizyonunun internet sitesindeki habere göre Mihmanperest, "meydan okumaya yönelik adımlar atmayı, tek taraflı eylemlere destek ve ortama zarar vermeyi fırsatın değerlendirilmesi olarak görmediklerini" söyledi. AB dışişleri bakanları dün İran'a yeni yaptırımları kabul etmişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ve Hazine Bakanı Timothy Geithner, yaptıkları ortak açıklamada, AB ve Kanada'nın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kararları, İran'ın daha çok tecrit edilmesinin yeni kanıtı olarak nitelendirdi.