T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada da İran'a yaptırımları ağırlaştırdı OTTAWA (A.A)

22 Kasım 2011 00:57

-Kanada da İran'a yaptırımları ağırlaştırdı OTTAWA (A.A) - 21.11.2011 - Kanada, askeri nükleer programı uluslararası camiada endişe uyandıran İran'a karşı yaptırımları ağırlaştırdı. Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a uluslararası yaptırım paketi çerçevesinde petrokimya, petrol ve doğalgaz endüstrisinde kullanılan tüm malzeme ve ürünün ihracının derhal yasaklanacağı belirtildi. Kanada ayrıca, İran ile merkez bankası dahil olmak üzere tüm ticari işlemlerin de "sanal" olarak engelleneceğini kaydetti. Kanada'da yaşayan İran asıllıların ülkelerine para göndermeleri ise engellenmeyecek. Yaptırımların özellikle Cumhuriyet Muhafızları'nın önde gelen yöneticilerini hedeflediği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24