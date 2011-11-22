-Kanada da İran'a yaptırımları ağırlaştırdı OTTAWA (A.A) - 21.11.2011 - Kanada, askeri nükleer programı uluslararası camiada endişe uyandıran İran'a karşı yaptırımları ağırlaştırdı. Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a uluslararası yaptırım paketi çerçevesinde petrokimya, petrol ve doğalgaz endüstrisinde kullanılan tüm malzeme ve ürünün ihracının derhal yasaklanacağı belirtildi. Kanada ayrıca, İran ile merkez bankası dahil olmak üzere tüm ticari işlemlerin de "sanal" olarak engelleneceğini kaydetti. Kanada'da yaşayan İran asıllıların ülkelerine para göndermeleri ise engellenmeyecek. Yaptırımların özellikle Cumhuriyet Muhafızları'nın önde gelen yöneticilerini hedeflediği ifade edildi.