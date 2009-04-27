Kanada da domuz gribi için alarma geçti

Dünya genelinde son bir hafta içinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan domuz gribi konusunda Kanada alarma geçti.



Ülkede Nova Scotia eyaletinde görülen toplam 4 vakadan sonra, British Colombia eyaletinde de Meksika;dan dönen 2 kişide domuz gribi virüsü saptandı. Kanada;da tüm sınır kapılarında yoğun önlemler alındı. Başta Meksika olmak üzere domuz gribinin etkili olduğu ülkelerden gelip Kanada;ya giriş yapmak isteyenler havaalanları ve sınır kapılarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Halka da domuz gribinin belirtileri olan halsizlik, ateş ve kusma gibi hallerde derhal en yakın sağlık merkezine başvurmaları veya 911 numaralı acil yardım hattından yardım almaları tavsiye ediliyor.



Bu arada, 2003 yılında SARS Salgını mücadelesinin önemli isimlerinden Toronto Mount Sinai Hastanesi Mikrobiyoloji uzmanlarından Dr. Donald Low, şu ana kadar Toronto;da herhangi bir vakaya rastlanılmadığını belirtti. CBC Televizyonu;na konuşan Low, “Meksika, Kanadalıların tatil için tercih ettikleri ülkelerin başında geliyor. Şu an bizim için en önemli verilerden birisi de her yıl 600 bin kişinin Meksika;dan, Kanada;ya giriş yapıyor olmasıdır. Ayrıca geçtiğimiz ay March Break dediğimiz 10 günlük Mart tatili için birçok insanın Meksika;ya gidip geldiğini düşünürsek, önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



Dr. Donald Low, “yeni bir virüs ile karşı karşıyayız ve vücudumuzun da bu virüse karşı doğal bir bağışıklığı yok" ifadesini kullanarak, tehlikenin boyutuna işaret etti.



Kanada;da tüm okul, hastane, alışveriş merkez, toplu taşıma araçları ve halkın yoğun olduğu noktalarda domuz gribine karşı uyarılar yapılıyor. Ülkedeki görsel ve yazılı basında da hastalığa ilişkin halkı bilgilendirici duyurular yayınlanıyor.



