Kanada’da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden restoran sahibinden 187 bin dolar ödemesi istendi

Kanada’nın Toronto şehrinde Covid-19 önlemlerine uymayan restoran sahibinden halk sağlığını riske atması ve restoranın kapalı kalması için şehrin harcadığı 187 bin doları ödemesi talep edildi.

Kanada’da Covid-19 salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere göz açtırılmıyor. Toronto’da bir restoran sahibi olan Adam Skelly, geçtiğimiz kasım ayında restoranların kapalı olması rağmen sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak, vatandaşların restoranında yemek yiyebilecekleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Skelly’in çağrısı üzerine kısıtlama karşıtı birçok kişi Adamson Barbecue’ye gelmiş ve kısıtlamaları hiçe sayarak yemek yemişti. Olayın ardından Skelly’in restoranı geçici süre ile kapatılmış, kapatma kararına uymayan Skelly’i bu kez gözaltına alınmıştı.

337 bin dolar bağış toplandı, serbest kaldı

Skelly’in gözaltına alınmasının ardından destekçileri, Go Fund Me adlı kuruluş vasıtası ile yaklaşık 337 bin dolar para toplayarak, Skelly’nin serbest bırakılmasını sağlamıştı.

13 suçtan suçlandı

Serbest bırakılması sonrası Skelly’den Toronto şehri, ihlallerden dolayı ve şehir tarafından restoranın kapalı kalması için harcanan 187 bin doları ödemesini talep etti. Skelly ayrıca, polisi engellemek, kapalı mekanda yemek yeme kurallarını ihlal etmek ve ruhsatsız iş yeri işletmek dahil toplamda 13 suçtan suçlandı. (İHA)