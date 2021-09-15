Kanada'da "Covid-19 aşısı yaptıran başvurmasın" ifadeleriyle iş ilanı veren şirket tepki çekti

T24 Dış Haberler

Kanada merkezli bir kano şirketi, iş ilanında yalnızca Covid-19’a karşı aşı yaptırmayan kişileri işe alacaklarını duyurdu. Şirketin ilanı sosyal medyada tepki çekti.

The Independent’ta yer alan habere göre, evli bir çiftin sahibi olduğu kano şirketi, sosyal medyada iki tam zamanlı, bir yarı zamanlı iş ilanı verdi. İlanda “Lütfen Covid-19’a karşı aşı yaptırdıysanız başvurmayın. Yalnızca aşısız kişileri işe alacağı” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, şirketin ilanına “sorumsuzca” ve “düşüncesiz” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Şirket sahipleri, sosyal medyadaki tepkilere Reddit üzerinden yanıt vererek “İnsanların sağlık özgürlüğü hakkı üzerinde hükümet ve kurumsal zorbalığına karı duruyoruz” dedi.

ABD gibi Kanada’da da çok sayıda şirket çalışanlar için Covid-19 aşısını zorunlu tutmaya başladı.