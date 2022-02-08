Kanada'da aşı karşıtı eylem yapan kamyon sürücülerinden korna çalmayı bırakmaları istendi

Kanada’nın başkenti Ottowa’da aşı zorunluluğuna karşı çıkan kamyon sürücülerinin başlattığı eylemde günlerdir kornaya basmaları rahatsızlık verdi. Yargıç, kamyon sürücülerinin 10 gün boyunca kornaya basmasını yasaklama kararı verdi.

BBC’de yer alan habere göre, aşı zorunuluğuna karşı eylem yapan 400-500 kamyon sürücüsünün gün boyunca korna çalması bölge halkını rahatsız etti.

Sürücülerin rahatsızlıkları üzerine 10 gün boyunca kornaya basılmaması kararını veren yargıç Hugh McClean “Korna çalmak benim bildiğim kadarıyla hiçbir büyük düşüncenin ifade ediliş şekli değildir.” dedi.

Konvoyun aşırı sağcı ve radikal grupları da içerisine dahil ettiği etmesinden endişe duyulduğunu ifade eden polis, gösterilerle ilgili olarak "hırsızlık, nefret suçları ve mülke zarar verme" dahil olmak üzere 60'tan fazla soruşturmanın açıldığını söyledi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda araca el konulduğu da belirtildi.