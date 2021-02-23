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Dünya

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı

23 Şubat 2021 07:25

T24 Dış Haberler

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur azınlığına yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Muhalefet konumundaki Muhafazakarlar tarafından sunulan ve bağlayıcılığı olmayan yasa tasarısı, 338 koltuklu Kanada Federal Parlamentosu'nda 266 oyla  kabul edildi. 

Başbakan Justin Trudeau ve kabinenin birçok üst düzey üyesi oylamaya katılmadı. Bu isimler dışında toplantıya katılan Liberallerin Dışişleri Bakanı Marc Garneau dışında evet oyu verdiği belirtildi. Garneau hükûmet adına çekimser oy kullandı.

Daha önce ABD, Çin'in Uygur azınlığına yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendirmişti. Britanya'da geçen aylarda benzer bir oylama yapılmış ve başarılı olamamıştı.

Kararın Pekin-Ottova hattında tansiyonu artırması bekleniyor.Çin'in Kanada büyükelçisi bu hafta sonu yaptığı açıklamalarda bu oylamaya tepki göstermiş ve "Ottava'ya Çin'in iç işlerine karışmamasını" söylemişti. 

 

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