Kanada buz kesti: Eksi 48

Kanada, Noel'in ardından bastıran ağır kış şartları nedeniyle alarmda. Bazı bölgelerde dereceler - 48'i gösterirken; okullar tatil edildi, evsizler için barınma yerleri açıldı.

Bazı bölgelerde sıfırın altında 48 dereceye ulaşan soğuklar ve 40 santimetreyi aşan kar kalınlığı yüzünden okullar tatil edildi. Halktan zorunlu olmadıkça sokağa ve trafiğe çıkmamaları istendi.

Olumsuz hava şartları yüzünden iç hat seferlerinin büyük kısmı iptal edilirken, bazıları da aksamalı olarak yapılabiliyor. Eyaletlerde sokakta yaşayan evsizler için geçici barınma yerleri açıldı. Ulusal ve yerel yayın kuruluşlarından, dışarıda yaşayanlardan ihtiyaç sahibi veya donma tehlikesinde olanları 911 acil hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 9 eyalette hüküm süren şartlar açıklandı. British Colombia eyaletinde halen 30 santimetre olan kar kalınlığının, Pazartesi sabahına kadar 40 santimetreye yükselmesinin öngörüldüğü, eyalette kayak yapılan tüm kırsal alanlarda da çığ tehlikesinin en üst seviyede olduğu bildirildi.

Kanada'nın Praire Eyaletleri olarak bilinen Alberta, Manitoba, Saskatchewan, British Colombia ile Ontario'nun bir kısmını kaplayan alana, Arktik hava kütlesi sisteminin hakim olduğu kaydedilen açıklamada, bu bölgedesıfırın altında 45 dereceye varan dondurucu soğuklar ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Ontario eyaletinin güneyinin de kar fırtınası, buz yağmuru ve fırtınanın etkisi altında olduğu, Quebec eyaletinin de sıfırın altında 48 dereceye varan aşırı soğuk hava sisteminin etkisi altında kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kanada'nın Atlantik Okyanusu kıyılarındaki eyaletleri Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick ve Newfoundland-Labrador'da hızı saatte 120 kilometreyi aşan fırtına ve yağmur sisteminin etkili olduğu bildirilerek, halktan su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.