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Kanada Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı

22 Nisan 2009 03:00

Türkiye, bazı Kanadalı bakanların "Ermeni soykırımına anma" gecesine katılmasının ardından Ottowa Büyükelçisi Rafet Akgünay'ı istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kanada’da bazı bakanlar Ermeni lobisinin düzenlediği “soykırım”ı anma gecesine katılmıştı. Geceye davetli olan Kanada Başbakanı Stephen Harper da Ermenilere mesaj göndermişti.

Kanada, 1915 olaylarını 21 Nisan 2004’de onayladığı bir karar ile resmen “soykırım” olarak tanımıştı.

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