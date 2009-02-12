Kanada bütçesi de 32 yıl sonra açık verdi

Kanada bütçesinin, 1976 yılı Mart ayından bu yana ilk defa açık verdiği açıklandı.



Kanada İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, federal bütçenin 2008 yılı Aralık ayını 458 milyon Kanada Doları açıkla kapattığı, oysa bütçenin bir önceki ay 1,2 milyar Kanada Doları fazla verdiği belirtildi.



Kurumun açıklamasında, en son aylık bütçe açığının Mart 1976'da kaydedildiği bildirilirken, Aralık 2008'deki açığa ihracattaki yüzde 5,7'lik düşüşün sebep olduğu vurgulandı.



Obama’nın ilk yurtdışı gezisi Kanada’ya



Öte yandan, ilk yurt dışı gezisini Kanada'ya 19 Şubatta yapacak olan ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaret gündemi de belli oldu.



Kanada'da sadece 6 saat kalacak olan Obama, bu süre içinde Başbakan Stephen Harper ve ana muhalefet lideri Michael İgnatieff'i ayrı ayrı kabul edecek. Obama'nın Harper'la yapacağı görüşmenin tek gündem maddesini ikili ekonomik ilişkiler oluşturacak.



Başkan Obama, ABD Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra ülkesine dönecek.

