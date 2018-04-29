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BBC Türkçe

Kanada Başkanı Trudeau, Katolik kilisesinin çocuk yerli istismarı nedeniyle Papa'dan özür talep etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerli çocukların onyıllar boyunca okul sisteminde istismara maruz kalması nedeniyle bu okul sisteminde rolü bulunan Katolik Kilisesi adına Papa'dan özür talep etti.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerli çocukların on yıllar boyunca istismar edildiği Kanada okul sisteminde Katolik kilisesinin rolü nedeniyle Papa Francesco'dan özür talep etti.

G7 zirvesi için geldiği İtalya'dan Pazartesi günü Vatikan'a geçen Trudeau, "Kanadalılar için yerli halklarla gerçek bir uzlaşı sağlayarak ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu ona anlattım ve özür dilemesinin buna nasıl katkı sağlayabileceğini vurguladım" diye konuştu.

Kanada'da yerli çocukların ailelerden alınarak asimile edildiği okullar 1880'lerde kurulmuş, sonuncusu 1996'da kapanmıştı.

Trudeau, özrü Kanada'da dilemesi için Papa'yı Kanada'ya davet etti.

Ülkede 150 binden fazla çocuk, ailelerinden zorla alınmış ve kiliseye ait yatılı okullarda okumaya zorlanmıştı.

Çocukların buralarda kendi dillerini konuşması veya kendi kültürlerini sergilemesi yasaktı.

Kanada'nın Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu da Vatikan'dan özür talep etmişti.

Vatikan, Trudeau'nun talebi hakkında bir açıklama yapmasa da "candan" geçen toplantının 36 dakika sürdüğünü belirtti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada görüşmenin "entegrasyon ve yüzleşme konuşlarının yanı sıra inanç özgürlüğü ve etik meselelere" odaklandığı ifadeleri yer alsa da özre dair herhangi bir ifade kullanılmadı.

Kanada'daki Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu, bu uygulamaya maruz kalan yerlilerle konuşarak hikayelerini toplama ve ülkenin iyileşmesi için bir yol bulmakla görevlendirilmişti.

Komisyon, bu okul sistemi için "kültürel soykırım" ifadelerini kullanmıştı.

Katolik kilisesinden talep edilen özrün benzerleri, bu okul sistemini Kanada hükümetiyle birlikte yöneten Anglikan, Presbiteryen ve Üniteryen kiliseleri tarafından dilenmişti.

2008'de dönemin başbakanı Stephen Harper Kanadalılar adına özür dilemiş, "tarihimizin üzücü bir bölümü" ifadelerini kullanmıştı.

Bir yıl sonra ise Papa Benedict, kendisini ziyarete gelen Assembly of First Nations (İlk Uluslar Meclisi) adlı sivil toplum örgütüne yaşananlar nedeniyle üzüntülerini iletmişti.

Trudeau, konuşmada gündeme gelen bir diğer konunun da iklim değişikliği olduğunu söyledi:

"Gezegenimizi korumanın bilimsel temelinden ve bu gezegendeki tüm insanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmenin ahlaki öneminden bahsettik."

İtalya gezisinde futbol kulübü Roma'yı ziyaret eden Justin Trudeau İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü

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