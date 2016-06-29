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Dünya

Kanada Başbakanı, Marvel’in süper kahramanlarına ‘katıldı’

Marvel’in Trudeau'yu kapağına taşıdığı dergi 31 Ağustos’ta raflarda olacak

29 Haziran 2016 22:54

Kanada’nın her yaptığı olay olan başbakanı Justin Trudeau, bu kez de çizgi romancılara ilham oldu. Kült olmuş pek çok süper kahramanın çıkış noktası Marvel, Truedeau’yu kapak yaptı.

Sputnik’in haberine göre, boks ringindeki hünerlerini sergilemekten çekinmeyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çizgi roman camiasının efsanesi Marvel’in dergisi ‘İç Savaş II: Taraf seçimi #5’te süper kahraman oldu.

Boks ringinin kenarında oturan Trudeau’nun kendisini diğer mevkidaşlarından ayrılan dövmesi ile ‘arz-ı endam ettiği’ kapakta, Trudeau’ya Kanadalı süper kahramanların yanı sıra  ‘onaylamayan bakışları’yla İron Man de eşlik etti.

Kapak, Kanada'da yaşayan çizer Ramon Perez'in imzası taşıyor, hikâye ise Chip Zdarsky tarafından kaleme alındı.

Trudeau hayranlarının merakla beklediği dergi 31 Ağustos’ta raflarda yerini alacak.

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