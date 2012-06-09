Kanada basını Ferhat, Berna ve Utku'nun aldığı cezayla alay etti

Parasız eğitim pankartı yüzünden iki gencin 8,5 yıl ceza alması Kanada’da alay konusu oldu. Kanada basını ‘Bizde de böyle savcılar olsa, başbakanımız harç artışını protesto eden öğrencilerden kurtulurdu’ diye alay etti.

Kanada basını, 4 aydır süren öğrenci eylemlerinin hedefindeki Quebec Başbakanı Charest için ‘Türkiye’deki gibi hakimleri olmasını isterdi’ diye yazdı.

Vatan gazetesinin haberine göre; Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 14 Mart 2010’daki Roman Çalıştayı’nda “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” pankartı açan üç öğrenciden Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in 8 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılması dünyada da yankı buldu. Ancak bu karara en çok ilgi gösteren Kanada’nın Quebec eyaleti oldu. Çünkü 4 ay önce eyalet yönetiminin üniversite harçlarına yaptığı zam öğrencileri sokaklara döktü.



2500 gözaltı



Gösterilerin kısa sürede bütün ülkeden destek bulması üzerine öğrencilere baskı yapmaya başlayan yönetim yasal düzenlemeyle gösterileri yasaklamaya çalıştı. Ancak bu da öğrencilerin gözünü korkutmaya yetmedi. Hemen her gün sokağa çıkan öğrencilere polis zaman zaman sert müdahalede bulunuyor. Bugüne kadar 2 bin 500’den fazla öğrenci gözaltına alındı. Ayrıca 30 kadar öğrenci de yaralandı.



‘Türkiye’ye gönder’



Türkiye’de çıkan hapis kararı da Kanada medyasının tepkisini çekti. Ülkenin en etkili haber sitelerinden Digital Journal’da “Türkiye’de alınan kararın Quebec Başbakanı Jean Charest’e de örnek olabileceği” yorumu yapıldı. Sitede Steffan Ileman imzasıyla çıkan haberde “Charest elinin altında Türkiye’deki gibi üç dakikalık gösteriye uzun hapis cezaları veren savcı ve hakimlerin olmasını isterdi herhalde. Ülkede gösteri yapan öğrencileri Türkiye’ye gönderse sorunu çözülür” ifadesi kullanıldı.



‘Mahkemeler tartışmalı’



Haberde özel yetkili mahkemeler hakkındaki tartışmalara da değinildi. Bu mahkemelerin “orduyu cezalandırmak ve olası darbeleri önlemek için” hükümet tarafından kurulduğunu yazan site, ancak iktidarın bu yapı üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ifade etti.



Aynı sloganı kullanıyorlar!



Kanada’da dört aydır devam eden öğrenci eylemleri ülkenin bir numaralı gündem konusu. Öğrenciler, harçlara yedi yıl içinde yüzde 75 zam yapmayı isteyen hükümeti yetkililerini masaya oturtmayı başarsa da görüşmelerden sonuç çıkmadı. Öğrencilerin gösterilerinde en çok “Free Education” (Parasız eğitim) ve “Education is a right” (Eğitim haktır) sloganlarını kullanıyorlar. Protestolar, yarın başlayacak Formula 1 Montreal yarışını da olumsuz etkiledi. Bilet satışının beklenenin çok altında kaldığı belirtildi.



Parasız eğitim istiyoruz pankartına 8.5 yıl hapis



‘Roman açılımı’ toplantısında protesto eylemi yapan ve örgüt üyeliğinden yargılanan 2 üniversite öğrencisi, önceki gün toplam 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmaktan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Utku Aykar ise örgüt propagandası yapmaktan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.