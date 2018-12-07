Kanada Başbakanı'ndan 'Wanzhou' açıklaması

Özge Düzgün, (DHA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çinli ünlü teknoloji markasının finans müdürünün tutuklanmasının siyasi bir karar olmadığını ifade etti.

Huawei Technoloji şirketinin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei’nin kızı şirketin finans müdürü Meng Wanzhou, 1 Aralık’ta İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle ABD’ye iadesi için tutuklanmıştı. Wanzhou’nun Cuma günü Vancouver’da bir kefalet duruşmasına katılması bekleniyor.

Kanada Başbakan Trudeau düzenlediği basın toplantısında Kanada mahkemelerinin bağımsız davrandığını ve davanın siyasi bir karar olmadığını söyledi. Trudeau “Yargı süreçlerimizin bağımsızlığına saygı duyuyoruz. Bununla ilgili uluslararası meslektaşlarımdan herhangi biriyle doğrudan veya dolaylı olarak konuşmadım.\" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Meng Wanzhou’nun serbest bırakılmasını talep ederken, teknoloji şirketi \"Bayan Meng herhangi bir hatadan haberdar değil\" açıklamasını yaptı.