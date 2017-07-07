Kanada Başbakanı: Trump iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olmalı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hamburg’da başlayan G20 zirvesinde tüm liderlerin ABD Başkanı Donald Trump’a iklim değişikliği konusunda öncü olması gerektiğini söyleyeceğini belirtti. Alman Bild gazetesine konuşan Trudeau, “Ona iklim değişikliği ile mücadele ve iyi işler yaratma konusunda öncü olmasının önemli olduğunu söyleyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın geçen ay ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararı aldığını duyurması büyük tartışmalara neden olmuştu. G20 zirvesinde de ana gündemlerden birinin iklim değişikli olacağı belirtiliyor.

İklim değişikliğinin önemli bir yatırım alanı olduğunu da kaydeden Kanada Başbakanı, Trump yönetiminin korumacı ticaret politikalarını da eleştirerek “Ticareti durdurmak yerine küçük ölçekli şirketler için olanaklar yaratmalıyız” diye konuştu.