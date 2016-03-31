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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau'nun toplantı arasında yoga yaparken çekilen fotoğrafı tekrar gündem oldu

"Dünyanın en atletik lideri..."

31 Mart 2016 18:18

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yoga yaparken çektirdiği kareyi kişisel Twitter hesabından paylaşması sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

NTV'nin haberine göre, sosyal medyada, Trudeau'ya "Dünyanın en atletik lideri" lakabı takıldı.

İşin aslı 44 yaşındaki Başbakan atletik becerisini bir toplantı arasında masa üstünde elleri üzerinde yükselerek gösterdiği bu kareyi 2013 yılında paylaşmıştı.

Ancak New York merkezli haber sitesi Mashable'ın bu fotoğrafı yeniden gündeme getirmesi, Trudeau'yu bir kez daha sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Yapılan yorumlarda 1.88 boyundaki Trudeau'nun, yogada 'Mayura Rasa'yı (el bilekleri üzerinde yere paralel yükselme hareketi) yaparken zorlanmadığına da dikkat çekildi.

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