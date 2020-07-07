Kanada Başbakanı Trudeau'ya suikast girişiminin detayları belli oluyor; şüpheliye birçok suçlama yönetildi

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yaşadığı konutun kapılarını bir kamyonla kırıp, evine girmeye çalışan rezerv askere "Başbakanı öldürme veya yaralama tehditinde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Polis raporuna göre Corey Hurren isimli rezerv askerin üzerinde 2 Temmuz'da devlet konutunun mülküne girdiğinde yasaklı bir M-14, iki pompalı tüfek ve bir revolver vardı. Bu sebeple Hurren'e "Başbakanı öldürme veya yaralama tehditinde bulunma"nın yanı sıra 21 tane de silah suçlaması yöneltildi.

Trudeau, başbakanlık konutundaki renovasyon sebebiyle bir süredir ailesiyle birlikte normal şartlarda Kanada Genel Valisi Julie Payette'in konutu olan Rideau Cottage'da kalıyordu.

The Guardian'ın aktardığına göre kamyon Demir kapılara çarptıktan sonra kullanılmaz hale geldi. Kamyondan çıkan Hurren, gül bahçesinde saklanarak Trudeau ile ailesinin yaşadığı evin yakınındaki seraya doğru ilerledi. Kayıtlara göre polisin Hurren'i tespit etmesi 13 dakika sürdü.

Hurren, 17 Temmuz'daki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.