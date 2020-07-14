Kanada Başbakanı Trudeau'ya 3. kez etik soruşturması: Hata yaptığını kabul etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bazı aile fertlerine ödeme yapan bir yardım kuruluşuna hükümetin ihale vermesiyle ilgili bir görüşmeye katılmakla "hata yaptığını" kabul etti.

Hükümetin gençlerle ilgili 900 milyon Kanada doları (664 milyon ABD doları) tutarında bir gönüllüler projesini yürütmesi için Haziran ayında We Charity adlı yardım kuruluşu görevlendirildi.

Daha sonra bu kuruluşun, çeşitli etkinliklerinde konuşmaları için geçmişte Trudeau'nun aile fertlerine 280 bin Kanada doları ödediği ortaya çıktı.

Trudeau bu nedenle, göreve geldiği günden beri üçüncü kez etik komisyonunun soruşturmasına tabi tutulacak.

Trudeau, "Görüşmelere hiç katılmamalıydım, derhal çekilmemekle hata yaptım" dedi.

Başbakan da kuruluşun etkinliklerine katılıp konuşmalar yapmış, ancak bu konuşmalar için para talep etmemişti.

We'nin web sayfasında yapılan açıklamada, gençlik projesini yürütme talebinin Trudeau'nun kendisi veya kabinesinden değil, federal kamu hizmetlerinden geldiğini belirtti.

İhalenin, projenin idari masraflarını da içerdiği, ancak yardım kuruluşunun bundan "kâr" elde etmediği vurgulandı.

Trudeau'nun annesi ve erkek kardeşinin geçmişteki etkinliklerde yaptıkları konuşmalardan ücret aldıklarını teyit eden yardım kuruluşu, "bu ücretler konusunda kamunun kaygılarını saygıyla karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

İhalenin We adlı yardım kuruluşuna verilmesi eleştirilmiş ve kayırmacılıkla suçlanmıştı. Zira fedaral yardım bütçesinden büyük bir miktar, başbakanın ailesi ile yakın bağlara sahip özel bir kuruluşa aktarılmıştı.

Kuruluş, "ilan edildiği andan itibaren tartışmalara yol açtığı için" 2 Temmuz'da ihaleden çekileceğini açıklamıştı.

Getty Images Başbakan'ın karısı Sophie Grégoire Trudeau da yardım kuruluşunun bazı etkinliklerine katıldı

Üçüncü soruşturma

Bu, başbakan olduktan sonra Trudeau'nun maruz kaldığı üçüncü etik soruşturması oldu.

İlk soruşturma, Trudeau'nun 2017'de Noel tatilini İsmaili tarikatının lideri Ağa Han'ın Bahamalar'daki evinde geçirmesi ve oraya ücretsiz özel bir helikopterle gitmesi üzerine açılmıştı.

İkinci soruşturma ise SNC Lavalin adlı mühendislik şirketine dava açılmaması konusunda eski adalet bakanını ikna etme çabalarından dolayı açılmıştı. Bakan, Trudeau'nun bu davadan dolayı istihdam kaybı yaşanabileceğini ve bunun partisini oy kaybına uğratacağını söylediğini açıklamıştı.

İki soruşturmayı yürüten komisyon, Trudeau'nun kuralları ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Muhalefet partileri, yardım kuruluşu skandalında da aynı türden bir davranışla karşı karşıya olduklarını belirterek Başbakan'ın ve yardım kuruluşunun Parlamento'da kurulacak komitede ifade vermesini istiyor.

Bu gelişmelerin, azınlık hükümetinin başındaki Trudeau ve Liberal Parti için olumsuz olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Son anketler, Kanadalıların yarısının Başbakan'ı desteklediğini, yüzde 48'inin ise desteklemediğini gösteriyor.

Trudeau'nun Şubat'ta yüzde 33 düzeyinde seyreden desteği, Mayıs ayında Covid-19 salgını döneminde yüzde 55'e ulaşmıştı.