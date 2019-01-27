Kanada Başbakanı Trudeau, tartışma yaratan büyükelçiyi görevden aldı

Kanada Başbakanı JustinTrudeau, Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iade edilmesine karşı çıkan Çin Büyükelçisi John McCallum’u görevden aldığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin büyükelçisi John McCallum’u görevden aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Trudeau, şu görüşlere yer verdi:

“Dün gece John McCallum’un aradım ve Kanada’nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti. John McCallum, neredeyse yirmi yıldır, Kanadalılara şerefli ve farklı bir şekilde hizmet etti. Yıllarca Milli Savunma Bakanı, Gaziler Bakanı ve son olarak da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olmak üzere pek çok görevde bulundu. Yaklaşık 40 bin Suriyeli mülteciyi Kanada’ya getirmede Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olarak çalışmaları Kanadalılara ilham kaynağı ve dünyaya örnek oldu. Ona ve ailesine geçen yıllar boyunca verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Pekin'deki Kanada Elçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jim Nickel, Kanada’yı Çin Maslahatgüzarı olarak temsil edecek.”

Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesini edilmemesini söylemiş, muhalefet partilerinin boy hedefi haline gelmişti.

Açıklamalarının diplomatik teamüllere uygun olmaması nedeniyle eleştirilen McCallum, daha sonra ‘’yanlış konuştuğunu’’ ifade ederek özür dilemişti.