Kanada Başbakanı Trudeau ramazanda camide dua etmiş

Kanada’nın liberal demokrat çizgideki yeni seçilen Başbakanı Justin Trudeau’nun bir cami ziyaretine dair görüntüler ortaya çıktı.

2013 yılının ramazan ayında akşam çekildiği tahmin edilen video görüntülerinde o dönem Liberal Parti’nin lideri olan Justin Trudeau Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Surrey kentindeki Jamea Masjid Camisi’ndeki Müslümanlarla birlikte dua ediyor.

Videoda geleneksel İslami kıyafetler giydiği görülen Trudeau camide bir konuşma da yapmış. Konuşmasında Müslümanlara kendisine onlarla birlikte dua etme şerefini verdikleri için teşekkür eden Justin Trudeau, kutsal Ramazan ayının değerlerinin aynı zamanda Kanada değerlerini olduğunu da eklemiş. Geçen yılın kasım ayında yani seçimi kazandıktan bir ay sonra Başbakan Trudeau, Müslüman Kanadalılara, Paris’teki terör saldırılarını takiben Ontario kentindeki Masjid al-Salaam camisinin kundaklanmasıyla ilgili sorumluların adalete teslim edilmesiyle ilgili yetkililerin ciddi çalışma yürüteceği yönünde güvence vermişti. Trudeau 4 Kasım 2015’te Kanada Başbakanı olarak göreve başlamıştı.