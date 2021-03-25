Kanada Başbakanı Trudeau, Putin'in "korkunç şeylerden" sorumlu olduğunu söyledi; "katil" demekten kaçındı

T24 Dış Haberler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "korkunç şeylerden" sorumlu olduğunu söylese de ABD lideri Joe Biden gibi Rus yöneticiye "katil" demekten kaçındı.

SiriusXM radyosunda The Bridge programına konuk olan Trudeau, "Putin'in birçok korkunç şeyden sorumlu olduğuna eminim, davranışları da bunu göstermeye devam ediyor" dedi.

Trudeau bu davranışlara örnek olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını ve Batılı demokrasilere yapılan siber saldırıları gösterdi.

Kanada lideri, Putin için; "Size bakar ve o an işine ne geliyorsa onu söyler" dedi.

Söyleşiyi gerçekleştiren gazetecinin, "Putin'i bir katil olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak Trudeau, "Elimde bu konuda değerlendirme yapabilecek kadar bilgi yok" dedi.

ABD Başkanı Biden, geçen haftalarda Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söylemiş, Washington-Moskova hattında ipler iyice gerilmişti.