Kanada Başbakanı Trudeau, protestocuya neden bağırdığını açıkladı: Eşim hakkında kadın düşmanı ifadeler kullandı, herkesin sınırları var

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir protestocunun eşi hakkında cinsiyetçi ifadeler kullanmasının ardından bağırmasını "Herkesin sınırları" ifadeleriyla savundu.

CTV News'da yer alan habere göre, erken seçim kampanyası için sık sık ziyaretlerde bulunan Kanada Başbakanı Trudeau, bir protestocuyla karşı karşıya geldi. Protestocunun kaldırımın diğer tarafında Trudeau'ya hakaretlerde bulunduğu anlar görüldü. Trudeau, "Zahmet edip de gideceğin bir hastane yok mu" şeklinde bağırmıştı.

Protestocuya neden bağırdığına ilişkin açıklama yapan Trudeau "Bence Kanadalılar derimin kalın olduğunu, çok farklı türlerde tacize dayanabildiğimi biliyorlar. Ancak o ailemin peşinden gitti. Eşimle ilgili nefret dolu ve kadın düşmanı ifadeler kullandı. Buna ben başvurdum. Ailem benim yaptıklarıma inanıyor ve katlanıyor ancak herkesin sınırları var ve bu sınırlar aşıldığında onları püskürtmek için her zaman orada olacağım" dedi.

Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.