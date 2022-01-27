Kanada Başbakanı Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Koronavirüs'e yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı. Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.

Eşinin 2020 yılının mart ayında Koronavirüs'e yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.