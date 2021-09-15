Kanada Başbakanı Trudeau eşine hakaret eden protestocuya bağırdı: Herkesin sınırları var

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire'ye hakaret eden protestocuya bağırmasını "Herkesin sınırları var" sözleriyle savundu.

Euronews'in haberine göre; Kanada'da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak erken seçim öncesi kampanyasını sürdüren Başbakan, gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşıyor. Başbakan en son bir açık hava röportajına hazırlandığı sırada bir kişinin eşine yönelik hakaretlerine maruz kaldı.

Bir kişinin Gregoire hakkında küfre varan sözler etmesi üzerine Trudeau, "Zahmet edip de gideceğin bir hastane yok mu" şeklinde bağırmıştı.

"Karım hakkında nefret dolu sözler söyledi; herkesin sınırları var"

Trudeau, gazetecilerin söz konusu olayla ilgili sorusuna "Oldukça kalın bir derim var ve her türlü tacize dayanabiliyorum. Ama ailemin hakkında konuştu. Karım hakkında nefret dolu, kadın düşmanı şeyler söyledi. Herkesin sınırları var" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Seçimlere iki hafta kala basında yer alan kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 35, Liberal Partinin oy oranını yüzde 33,5, Yeni Demokrat Partinin oy oranını ise yüzde 19 olarak gösteriyor.

Halen 155 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau’nun Liberal Partisi, tek başına iktidar için gerekli olan 170 milletvekili sayısını yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda.

Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanması bekleniyor.